Son Dakika Haberleri: Avukat Demir'e görkemli düğün
Son Dakika Güncel Haber

Avukat Demir'e görkemli düğün

10 dakika önce

Hakkari'nin sevilen ve sayılan avukatlarından Zafer Demir, Viyan Arslan ile dünya evine girdi.

Avukat Demir'e görkemli düğün, System.String[]

Hakkari'nin sevilen ve sayılan avukatlarından Zafer Demir, Viyan Arslan ile dünya evine girdi.


Bir okulun bahçesinde yapılan Viyan ve Zafer çiftinin düğün törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iş adamları İsmet Ölmez, Niyazi Ediş, kanaat önderleri, Hakkari Barosu avukatları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. İki gün iki gece süren düğün törenine katılan yüzlerce davetli, canlı müzik eşliğinde saatlerce halay çektiler.


Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğün töreninde unutulmaya yüz tutmuş yörenin gelenek ve görenekleri düğün töreninde en güzel şekilde yansıtıldı.


Düğün sağdıcı Fevzi Demir, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yurt dışından, Hakkari ve çevre illerden gelerek düğün törenlerine iştirak eden tüm davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ

Zafer Demir, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı
Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı (Özel) Ölen eşinin kuklasını yaparak, birlikte gelin arabasının önünü kesti Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:42:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avukat Demir'e görkemli düğün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]