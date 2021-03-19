Avukat Devrim Nur Kayabalı'dan Kocaeli'deki avukat cinayetine tepki - Son Dakika

Kocaeli'de haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Avukat Ersin Arslan, başta hukuk dünyası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hukukçuların tepki gösterdiği acı olay sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" sözleriyle bir açıklama yayınladı.

Arslan'ın uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirmesine bir tepki de Avukat Devrim Nur Kayabalı'dan geldi. "Meslektaşımız Ersin Aslan'ın Gebze'de hacze gittiği sırada göğsünden vurularak öldürülmesini derin bir keder ve üzüntüyle öğrendik." diyen Avukat Kayabalı, şunları söyledi:

"Gözden kaçırılan en büyük husus avukatların dosyanın tarafı olmadığı gerçeğidir. Bizler pek çok kez görevimizi ifa ederken hakaret, şantaj ve tehdide maruz kalıyoruz. Yalnızca görevlerini büyük bir özveriyle yapma gayesi olan avukatlar, yaşadığımız acı olaydaki gibidosya ile özdeşleştirilerekhayati tehlike içerisindedirler.

"AVUKATLARA YÖNELİK İTİBARSIZLAŞTIRMA SONA ERMELİDİR"

Bu söylediklerimiz elbette ki meslektaşımız Ersin Aslan'ı geri getirmeyecektir. Ancak avukatlara yönelik bu itibarsızlaştırma sona ermelidir. Avukatlık Kanunu md. 57 uyarıncagörevi dolayısıyla avukatlara karşı işlenen suçlar da hakimlere işlenmesine ilişkin hükümler uygulanmalıdır. Her zaman zikrettiğimiz gibi cezalar caydırıcı olmalıdır. Avukatlar dosyadaki sanık değildir, bir suçun ortağı değildir. Bu ayrımın farkında olmak gerekmektedir.

Meslektaşımız için çok üzgünüz. Bu hain saldırı ne ilktir, belli ki ne de son olacaktır. Avukatı itibarsızlaştıran, hedef gösteren,hertürlü saldırıyı esefle kınıyor ve ekliyoruz. Avukata saldıran bu şahıs, bu fail yapılanması esnasında da bir avukata başvurmak zorunda kalacaktır. Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir gün hepimiz o ilanda olma riski ile yaşıyoruz, hukukun ne anlama geldiğini kenetlenerek göstereceğiz. Camiamızın başı sağ olsun."