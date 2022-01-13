Avukat Dilara Yıldız cinayeti! Sadece 15 gün nişanlı kalmışlar! Kapıyı çilingire açtırmış - Son Dakika

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde avukat Dilara Yıldız, restoranda eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

ÇİLİNGİR SORGUDA

Yıldız'ın evinde 10 gün bekleyen eski nişanlı Oktay Dönmez'e kapıyı açan çilingirin emniyette sorguya alındığı aktarıldı.

Dilara Yıldız aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Barosunda önünde dün düzenlenen törende Dilara Yıldız'ın acılı annesi Elvan Yıldız, "Kızım hiç yere öldürüldü. Acım ve öfkem çok büyük Çok ceza alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum" dedi. Dilara Yıldız'ın bugün memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

ANNEANNESİNE TEHDİT EDİLDİĞİNİ ANLATMIŞ

Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşmaları ortaya çıktı. Yılbaşında memleketi Samsun'a gelerek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Yıldız'ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel'e "Anneanne, İstanbul'a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı.Akyel'in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi. Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

SADECE 15 GÜN NİŞANLI KALMIŞLAR

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik. Tehdit mesajları aldığını öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bilsek, biz onun başında nöbet tutardık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Dilara'nın diğer dayısı Suat Akyel ise "Bu adamla 15 gün nişanlı kaldı. Hiç istememiştik sonradan o da nişanını attı. Bu adam ilk önce kendisini subay olarak tanıttı. Dilara'nın peşini hiç bırakmadı, tehdit mesajları yazdı kızıma, sürekli öldürme mesajları yazdı. Ben mesajları okumadım, kaybettikten sonra öğrendik" dedi.