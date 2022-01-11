Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı - Son Dakika

Tuzla Cami Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız, Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Dönmez'in 2017 yılında 'Uzman Çavuş' olarak göreve başladığı, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Dönmez'in hakimlikteki sorgusunda Dilara Yıldız'ın kendisine ölüm tehdidi içeren mesajlar attığını, nişanlı oldukları süre boyunca Yıldız'ın kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

"BEN 3 AYDIR PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Dönmez, sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım, kendisiyle birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeğe gittik. Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi. Bana da 'Ben seni kullandım attım' dedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Senet vermeyi kabul etti. Gittiğimiz mekana 2 tane mafya kılıklı adam geldi. Gelen kişiler maktulün babasını kast ederek 'Biz onun dostlarıyız, dolu geldik buraya' dediler" şeklinde konuştu.

"HAVAYA 2 EL ATEŞ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Söz konusu kişilerin belinde silah olduğunu düşündüğünü, sonra kendisini polislerin aradığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "Dilara'ya 'Bir şikayetin varsa polislere söyle' diyerek telefonu uzattım. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum, o anda Dilara panikledi. Ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm. Olay bu şekilde olmuştur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Oktay Dönmez'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.



