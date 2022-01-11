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Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim - Son Dakika

Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim

11.01.2022 16:48
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim

İSTANBUL Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü avukat Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz.

İSTANBUL Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü avukat Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Dönmez (29) annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinin anahtarını değiştirdi. 10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kalan Dönmez, eve geldiğinde silah zoruyla Avukat Dilara Yıldız'ı alıkoyarak darbetti. İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı. 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, kendisini ölümle tehdit eden eski uzman çavuş olan ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez ile restorana gitmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalkarak, Yıldız'ın başına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına da silah doğrulttu. Ateş etmek istediyse de silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"'DAYI BENİ KURTAR' DİYE MESAJ ATTI BEN YETİŞEMEDİM"

Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.

Öte yandan Avukat Dilara Yıldız'ın arkadaşlarıyla birlikte hayvan beslemeye çıktığı, kedi beslediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldız'ın daha önceden katıldığı davetten özel bir televizyon kanalına röportaj verdiği anlara ait görüntülerdeki neşeli halleri dikkat çekti.


- İstanbul
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim
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Dilara Yıldız, İstanbul, Silah, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim - Son Dakika
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