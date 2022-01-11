Üye Girişi
Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünde korkunç detaylar! Genç kızı 10 gün evde alıkoyup, sonra yemeğe götürmüş ve orada öldürmüş - Son Dakika

Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünde korkunç detaylar! Genç kızı 10 gün evde alıkoyup, sonra yemeğe götürmüş ve orada öldürmüş

11.01.2022 13:06

Avukat Dilara Yıldız, Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin olay da korkunç detaylar da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Dönmez'in kendisini uzman çavuş olarak tanıttığı ve Yıldız'ın kafasına silah dayayarak senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca Yıldız'ın Tuzla'daki evine giren şahsın, genç kızı 10 gün alıkoyduğu ortaya çıktı.

Avukat Dilara Yılmaz'ın vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile vurularak öldürüldü.

SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATMAYA ÇALIŞMIŞ

5 ay önce ayrıldığı eski nişanlısını tabanca ile vurarak öldüren Oktay Dönmez'in kendisini Yıldız'a uzman çavuş olarak tanıttığı, fakat fuhuş çetesine üye olduğu iddia edildi. Dilara Yıldız şehir dışında olduğu zaman kapıyı zorlayarak eve giren ve içeride tek başına 10 gün kalan Dönmez'in, mal varlığına el koymak için Dilara Yıldız'ın başına silah dayayıp senet imzalatmaya çalıştığı öğrenildi. Yıldız'ın ise o durumdan kedisini kurtarmak için Dönmez'i ikna ederek polis karakolunun yakınındaki bir restorana getirdiği, cinayetin bu restoranda gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Dilara Yıldız'ın daha öncesinde Oktay Dönmez'den defalarca kez şikayetçi olduğu ve Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili korkunç detaylar! Katil zanlısı kendisini uzman çavuş olarak tanıtmış

"KURTULMAK İÇİN DELİ TAKLİDİ YAPIYOR"

Hayatını kaybeden avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız, "Ablam memleketten dönüyor. Ablamı kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıyor ve buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor fakat ablam Tuzla'yı biliyor. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp ablamın bütün mal varlığını almak için senede imza attırmaya çalışıyor evde, ama ablam imza atmıyor. Ablam bir şekilde kandırıp buraya getiriyor kurtulmak için. Uzaklaştırma kararı vardı, eski nişanlısı, defalarca ablam şikayetçi oldu. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Benim ablam defalarca şikayet etti" dedi.

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili korkunç detaylar! Katil zanlısı kendisini uzman çavuş olarak tanıtmış

"AMACI ABLAMIN MAL VARLIĞINA EL KOYMAKTI"

Merve Yıldız, "Onlar ayrılalı beş ay oldu. Beş aydır ablamın uzaklaştırma kararı var, beş aydır ablamın mal varlığına el koymak için ablamı tehditler ediyor. Kendisi zaten Uzman Çavuş değilmiş. Ablam onun ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için onu bıraktı, ayrıldı ondan. Ama o ablamın peşini bırakmadı. Ablama sözel şiddet uyguladı. Biz izin vermezdik fiziksel şiddet uygulamasına ailesi olarak. Ben ağlamayacağım, dik duracağım çünkü kadınlar için dik duracağım" diye konuştu.

"GÜVENLİKLİ SİTEDEKİ EVE GİRİP, 10 GÜN KALDI"

Konuşmasının devamında Yıldız, "Kendisi ablamın evinin içinde 10 gün kalmış kapıyı kırarak zorla. ve bu ultra güvenlikli bir site Tuzla'nın en ünlü sitesi fakat kapıyı kırarak içer girmiş. Evin içinde 10 gün kalmış. Ablama orada silah zoruyla imzalatmaya çalışmış, imzalamamış. Ablam bir şekilde onu buraya kandırarak getirmiş polis karakolunun yanı diye kurtulabilmek için ama benim ablam kurtulamadı" dedi.

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili korkunç detaylar! Katil zanlısı kendisini uzman çavuş olarak tanıtmış
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünde korkunç detaylar! Genç kızı 10 gün evde alıkoyup, sonra yemeğe götürmüş ve orada öldürmüş - Son Dakika


Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları         
13:04
Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak         
12:56
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünde korkunç detaylar! Genç kızı 10 gün evde alıkoyup, sonra yemeğe götürmüş ve orada öldürmüş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement