Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika

Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı

10.01.2021 15:22
Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzman Arabulucu Avukat Ali Dilber, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzman Arabulucu Avukat Ali Dilber, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında basının, çağın en dinamik meslek dallarından biri olduğunu belirten Dilber, "Basın, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir görevi üstlenmiştir. Üstlendiği bu görev gereği toplumların sadece haber alma ihtiyacını karşılamakla kalmayan basın çalışanları, aynı zamanda kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev sahibidir. Ayrıca basınımız toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptir. Görevlerini yerine getirmek için her şartta haber peşinde koşan basın çalışanlarının, düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Yazılı ve görsel basın fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Basın çalışanlarımız görevlerini büyük özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum, tüm basın çalışanlarımızın mesleklerini icrada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı

Kent Konseyi, Düzce, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika


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