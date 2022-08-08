Avukat, elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika
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Avukat, elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu

08.08.2022 11:57

Avukat, elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulunduGAZİANTEP Gaziantep'te 46 yaşındaki avukat Mehmet Hidayet, bir iş merkezinin ana trafosunda elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu.

Gaziantep'te 46 yaşındaki avukat, bir iş merkezinin ana trafosunda elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu. Gaziantep Barosu'na kayıtlı iki çocuk babası avukatın sır ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin ana trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde elektriklerin kesilmesi üzerine elektrik trafosunu kontrol eden iş merkezi bekçisi, yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsın olduğunu fark etti.

Elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi

İş merkezi bekçisi, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinde ise ölü şahsın 46 yaşındaki iki çocuk babası avukat Mehmet Hidayet olduğu tespit edildi.

İş merkezinin trafosunda ölü bulunan avukat Mehmet Hidayet'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmaları ve adlı tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat, elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat, elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika
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