Avukat Emir Akpınar: "İcra daireleri sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeli" - Son Dakika

Pandemi dönemi dolayısıyla icra dairelerinde işlemlerin durması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Emir Akpınar, "İcra daireleri sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi.

İcra işlemlerinin durdurulmasının ardından alacaklıların hesaplarına gelecek paralara hala ulaşamadıklarını söyleyen Avukat Emir Akpınar, "Pandemi sebebiyle Mart ayında icra dairelerindeki beli başlı işlemler haricinde yüzde 95 oranında iş ve işlemler durdurulmuştu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle. Haziran ayının 15'inden sonra icra takip işlemleri ve kalan tüm işlemler tekrardan başlamıştı. Geldiğimiz bu noktada pandemideki vakaların artışı sebebi ile günümüzde bir takım icra dairelerine komisyonlar tarafından fiili haciz işlemlerinin yapılmaması yönünde şifahi talimatlar verildiğini duymaktayız. Genel olarak alacaklılar Mart ayından beri ciddi anlamda zor durumda. Son 6 ayın 3 ayı zaten icra işlemleri durdurulmuş ve alacaklı alacağına kavuşamamıştı. Haziran ayından sonra da özellikle alacaklıların, borcun 3. şahıslardaki hak ve alacaklarından kaynaklı alacaklarına haciz koyması sonucu, icra dosyalarına gelen paralarına alacaklıların bugün hala kavuşamadıklarını bilmekteyiz" dedi.

"İcra dairelerine yeni bir sistem getirilmeli"

Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, icra dairelerine yeni bir sistem getirilmesini söyleyen Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Borçlu tarafından doğrudan icra dosyalarına yapılan ödemelerde dahi alacaklıya icra daireleri tarafından yatan paraların ödemesinin yasal süreler içerisinde yapılmadığını görmekteyiz. İcra dairelerinde genel anlamda alacaklılar açısından sistem durmuş aslında. Alacaklılar açısından yaşanan bu sıkıntı haliyle avukat meslektaşlarımızı da etkilemekte. Burada personel azlığı, covid olan personel sayısının çok olması da bir etken. Mücbir sebep halleri de etkili bu durumda. Yalnız icra dairelerinin de bu noktada kendilerinden beklenen özen ve yükümlülüğe aykırı davrandığı kanaatindeyiz. Doğrudan borçlu tarafından dosyaya yatırılan paraların, Türkiye geneli icra daireleri ve icra müdürleri tarafından alacaklı ve ya alacaklı vekiline süresinde ödenmediğini meslektaşlarımızdan ve alacaklılardan öğrenmekteyiz. İvedilikle icra dairelerine bir sistem getirilmeli, alacaklının alacağına bir an önce kavuşması sağlanmalı ki burada da tahsil edilmişi dosyadan bahsediyorum. Alacaklının dosya borcu yatmış ama alacaklı tarafından çekilemiyor bu meblağalar. Bunun önüne bir an evvel geçilmeli. Bakanlık tarafından konuya el atılmalı ki alacaklılar alacaklarına kavuşabilsin. Ekonomik anlamda zaten özellikle esnaf çok zor zamanlardan geçiyor. İcra dairelerinden de insanlar umduğunu bulamadığı zaman, adalete olan inançları sarsılıyor. Bu konuda ya bir yasal düzenleme ya da bakanlığın bu konuya ilişkin yapacağı bir açıklama sonucunda konunun hızlanacağı kanaatindeyiz." - KAYSERİ