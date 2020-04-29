Avukat Emir Akpınar, 'Sokağa çıkma' kısıtlamasını değerlendirdi - Son Dakika

Avukat Emir Akpınar, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını hukuki açıdan değerlendirdi.



Kayseri Barosu Avukatlarından Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarını ve bu yasak nedeniyle uygulanan idari ve adli yaptırımları değerlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının hem maddi açıdan hem de şekli açısından eksiklikler taşıdığını belirten Akpınar, "Korona virüs pandemik salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle birlikte verilen sokağa çıkma yasağının hukuka uygunluğu açısından da değerlendirme yapılması gerekmektedir. Zira sokağa çıkma kısıtlaması genelgelerinde bu genelgenin "İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci ve 72'nci maddesine dayanarak çıkarıldığı" belirtilmektedir. Genelgenin, doğrudan kanuna atıf yapılarak çıkartılmış olması tartışmalı bir durumdur. Zira genelgeler, yürütme erkinin en alt düzeydeki düzenleyici işlemdir. Bu nedenle genelge ile sokağa çıkma yasağı getirilmesi tartışmaları da birlikte getirmiştir. Nitekim genelgenin yönetmelik ile ilişkisi mevcutken doğrudan kanuna atıf yapması ve kanun gerekçe gösterilerek genelge yayımlanması mümkün görülmemektedir. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine dayanak olarak gösterilen 5442 sayılı "İl İdaresi Kanunu ile 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda Getirilen yasağa dayanak olarak gösterilen her iki kanunda da genel bir sokağa çıkma yasağına imkan tanınmamıştır" dedi.



Avukat Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kaldı ki Anayasa madde 119 gereğince de olağanüstü hal ilan edilmediğinden, Anayasa madde 15'de temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanıp durdurulması) ve İHAS madde 15'de öngörülen kısıtlamalara da başvurulamaz. Seyahat hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetler anayasa tarafından güvenceye alınmış tedbirler olması nedeniyle vatandaşlara sokağa çıkmayı bu şekilde yasaklamak tartışmalı hal almaktadır. İlgili sokağa çıkma yasağı çerçevesinde vatandaşlara kesilen idari para cezaları ve yapılan adli işlemlere karşı başvurularda bulunulması önemlidir. Bu bağlamda sokağa çıkma yasağı neticesinde oluşan bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerek Sulh Ceza Hakimliklerine gerekse de Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru ve itirazda bulunulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız idari başvuru sürelerini kaçırmayarak ilgili mercilere başvuru yapması gerekmektedir." - KAYSERİ