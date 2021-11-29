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Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika

Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

29.11.2021 16:26

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen Avukat Ersin Arslan'ı (27) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Yazıcı (52) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen Avukat Ersin Arslan'ı (27) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Yazıcı (52) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gebze'de 16 Mart günü Yavuz Yazıcı, evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı.

Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu.

Duruşmada son savunması alınan Yavuz Yazıcı, öldürme kastıyla ateş etmediğini, pişman olduğunu söyledi. Sanık ve avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yavuz Yazıcı'nın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMLERİ UYGULANMADI'

Duruşmanın ardından Gebze Adliyesi önünde baro başkanları ve avukatlar bir araya geldi. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, "Sevgili Ersin Arslan'ı kaybettikten sonra başlayan yargı sürecinin bugün sonuna geldik. Biz bugün, istediğimiz cezanın verilmesini sağlamış bir pozisyondayız. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimleri uygulanmadı. Diğer indirimler de uygulanmadı. Bu kuşkusuz sevgili Ersin Arslan'ı geri getirmeye yetmiyor. Bizim açımızdan, onun isminin yaşatılmasına yönelik yaptığımız çalışmalar, ismini verdiğimiz baro binaları, onu anmalarımız daha uzun yıllar devam edecek. Yargı sürecine ilişkin geldiğimiz noktada, adına zafer diyemediğimiz bir büyük kazancı sağlamış olmamıza rağmen, bugün kendi açımızdan sorunu izah edebileceğimiz bir noktadayız diye düşünüyorum" dedi.

Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ersin Arslan, Yavuz Yazıcı, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika
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