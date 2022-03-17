Son dakika haber: AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞIN İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞIN İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ

17.03.2022 10:15
Son dakika haber: AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞIN İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ, Gebze'de geçen yıl haciz için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı (27) tabancasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Yavuz Yazıcı'nın (52) istinaf başvurusu esastan reddedildi.

KOCAELİ, Gebze'de geçen yıl haciz için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı (27) tabancasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Yavuz Yazıcı'nın (52) istinaf başvurusu esastan reddedildi.

Gebze'de 16 Mart 2021 tarihinde evine haciz için gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancasıyla vurarak öldüren sanık Yavuz Yazıcı, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yazıcı, yerel mahkemenin kararını avukatları aracılığıyla İstinaf'a taşıdı.

KARARDA İSABETSİZLİK YOK

Sanığın başvurusunu inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, toplanan delillerin incelendiğini, sanık Yazıcı'nın maktul Ersin Arslan'a yönelik kasten öldürme suçunun sübutunun kabul olduğunu ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğinin tayin edildiğini kararında belirtti. Suçta cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığına ve sanığın savunmasının inandırıcı olmadığına kanaat getiren Daire, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizlik görülmediğini kararında vurguladı.

TUTUKLULUK HALİ DE DEVAM ETTİSanık avukatının suç vasfına ve suç niteliğine yönelik itirazların yerinde görülmediğine kanaat getiren Daire, bu gerekçelerle sanığın istinaf başvurusunu esastan reddetti. Daire, sanık Yazıcı'nın tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını göz önüne alarak sanık Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.


YORUMLAR
500
Kocaeli'de 740 hak sahibi tapularına kavuştu Kocaeli'de 740 hak sahibi tapularına kavuştu Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Yavuz Yazıcı, Ersin Arslan, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞIN İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞIN İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement