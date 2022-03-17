Son dakika haber: AVUKAT ERSİN ARSLAN'I ÖLDÜREN SANIĞIN İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ, Gebze'de geçen yıl haciz için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı (27) tabancasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Yavuz Yazıcı'nın (52) istinaf başvurusu esastan reddedildi.

Gebze'de 16 Mart 2021 tarihinde evine haciz için gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancasıyla vurarak öldüren sanık Yavuz Yazıcı, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yazıcı, yerel mahkemenin kararını avukatları aracılığıyla İstinaf'a taşıdı.

KARARDA İSABETSİZLİK YOK

Sanığın başvurusunu inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi , toplanan delillerin incelendiğini, sanık Yazıcı'nın maktul Ersin Arslan'a yönelik kasten öldürme suçunun sübutunun kabul olduğunu ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğinin tayin edildiğini kararında belirtti. Suçta cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığına ve sanığın savunmasının inandırıcı olmadığına kanaat getiren Daire, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizlik görülmediğini kararında vurguladı.

TUTUKLULUK HALİ DE DEVAM ETTİSanık avukatının suç vasfına ve suç niteliğine yönelik itirazların yerinde görülmediğine kanaat getiren Daire, bu gerekçelerle sanığın istinaf başvurusunu esastan reddetti. Daire, sanık Yazıcı'nın tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını göz önüne alarak sanık Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.