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Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti - Son Dakika

Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti

20.02.2022 12:41
Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti

Adana'da bir avukat, "Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım" notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Adana'da bir avukat, "Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım" notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı. Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Ahmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, "Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir" notunu buldu.

Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Avukat Eşime kötü davrandım notu bırakıp intihar etti
Avukat Eşime kötü davrandım notu bırakıp intihar etti

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Avukat, 'Eşime kötü davrandım' notu bırakıp intihar etti Avukat, "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti Avukat 'Eşime kötü davrandım' notu bırakıp intihar etti Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti Platonik aşık dehşet saçtı, hançerle öldürdü, arkadaşını yaraladı Platonik aşık dehşet saçtı, hançerle öldürdü, arkadaşını yaraladı

İntihar, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat 'Eşime kötü davrandım' notu bırakıp intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti - Son Dakika
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