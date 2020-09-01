Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü (3) - Son Dakika

KAMERADAKİ 22nCİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA
İzmit'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, güvenlik kamerasından şüpheli Erhan D.'nin kaçarken yanında olduğu saptanan Hasan Ö., jandarma ekiplerince Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Başiskele İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:57 - Kaynak: DHA
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