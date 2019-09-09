Avukat eşini öldüren doktor hakkındaki dava

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık doktor Mesut Issı'nın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Issı ve öldürülen avukat Issı'nın annesi Türkan Boylu ile avukatları hazır bulundu.

Anne Boylu, ifadesinde olayı görmediğini belirterek, "Beni evlatsız, kızımın çocuklarını ise annesiz bırakan sanıktan şikayetçiyim. Duruşmaya katılmak istiyorum." dedi.

Mahkeme, anne Boylu ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Sanık Issı, savunmasında olay gününden itibaren psikolojik sorunlar yaşadığını ve cezaevinde psikiyatrist tarafından verilen ilaçları kullandığını ileri sürdü.

İlaçların yetersiz kalması üzerine üst kurula sevkinin yapıldığını iddia eden Issı, bu nedenle savunma yapamayacağını tedavisinin ardından savunma yapabileceğini aktardı.

Sanığın görgü tanığını tehdit ettiği iddiası

Olayın görgü tanığı olarak ifade veren B.K. ise 3 el silah sesi duyması üzerine çalıştığı iş yerinden dışarı çıktığını ve bir çocuğun otomobilin kapısını açarak "anne" diye ağladığını, sanığın da "yaklaşma sana da sıkarım" diyerek, kendisine silah doğrultup olay yerinden aracıyla kaçtığını öne sürdü.

Sanığın olay gecesi bindiği taksinin şoförü B.E. de sanık Issı'nın aracı hızlı sürmesini istediğini, kendisini emniyet birimine bırakmasını söylediğini ileri sürdü.

B.E, sanığın araçtan indiği sırada belinde silah olduğunu gördüğünü iddia etti.

Sanığa maktul yakınlarından tepki

Çocukların eğitimini sürdürdüğü okuldaki sorumlu A.E, okula başladıkları ilk dönemde sanık ve maktulün çocuklarını beraber okula getirdiğini, daha sonra ise bu durumun giderek azaldığını gördüklerini aktardı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyet ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Ailenin avukatı Asli Pasinli, duruşmada "cinayetin kronolojisi" şeklinde maktul ile sanık arasında evlilik, boşanma davası ve olayın yaşandığı geceye ilişkin hazırladığı sunumla savunma yaparak, sanığın tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, cezaevindeki tedavisine ilişkin bilgi ve belge alınması için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Maktul yakınları, duruşma salonundan çıkışı sırasında sanık Issı'ya tepkisini dile getirdi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde resmi nikahlı eşi ve boşanma davalarının sürdüğü avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı 11 el ateş ederek, öldürmüştü.