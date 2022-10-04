Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

04.10.2022 17:13
Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

ESKİŞEHİR'de 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz (34) ve tartışmaları sırasında yanlarından geçerken araya girmek isteyen Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Mete Arslanoğlu'na (37) 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ESKİŞEHİR'de 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz (34) ve tartışmaları sırasında yanlarından geçerken araya girmek isteyen Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Mete Arslanoğlu'na (37) 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tesadüfen yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu'nu yatıştırmaya çalıştı. Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.'yi ardından Durmaz'ı bacağından vurdu. Avukat Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Merve Gül Durmaz'ın 2 kurşun isabet eden sol bacağında 2, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Ameliyat edilen Durmaz'ın bacağına platin takıldı. Durmaz ve Furkan S., tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ve Furkan S.'yi silahla yaralayan Mete Arslanoğlu hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianameyle Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, Mete Arslanoğlu için 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcılık, iddianamede Arslanoğlu için kasten yaralamanın boşanılan eşe yönelik olması ve vücutta kemik kırılmasına neden olması dolayısıyla verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, 1 kez de 1 kat artırılmasını talep etti.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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