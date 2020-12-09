Avukat evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay, bugün Batıelagözlü Mahallesi'de meydana geldi. 2 çocuk babası Baycan Şahin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis, Baycan Şahin'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni otopsi için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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