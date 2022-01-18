Avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu (2) - Son Dakika

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTMİŞ

Çanakkale'de oturduğu binanın bahçesinde ölü bulunan avukat Ali Serkan Yurt'un (42), dün saat 12.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Kalp krizi riskine karşın iki kez tetkikleri yapılan Yurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Saat 16.30 sıralarında hastaneden ayrılan Ali Serkan Yurt, Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5'inci kattaki evinin önündeki bahçede saat 23.00 sıralarında hareketsiz yatarken bulundu. İlk evliliğinden ikiz çocuğu bulunan ve ikinci evliliğini yapan Yurt'un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Yalı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

ÇANAKKALE,