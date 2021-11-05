Avukat Eyüphan Korkmaz, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Avukat Eyüphan Korkmaz, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı için aday olduğunu bildirdi.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında kurulan Ankara 2 No'lu Barosu'nda ilk genel kurul çalışmalarının başladığını belirtti.

Özellikle Ankara ve İstanbul'da birden fazla baro oluşumunun hem avukatlık camiasına hem de hukuk sistemine ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Korkmaz, avukatlık mesleğinin birikmiş sorunlarına çözüm üretmek için aday olduğunu kaydetti.

Mevcut baroların, heyecanını kaybettiği için üye olmayan avukatların üye olmama sebeplerini bile sorgulamadığını ileri süren Eyüphan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle kamu avukatlarının yüzde 80'inin barolara üye olmadığını biliyoruz. Biz tüm meslektaşlarımızın kulağı, gözü, sesi olacağız. Çıkış amacımız alternatif değil çözüm odağı olan baro olmaktır. Avukatlık mesleği her geçen gün kan kaybediyor. İşsiz kalan, asgari ücretle çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Biz bu bilinçle sadece Ankara'da değil Türkiye genelindeki yaklaşık 150 bin meslektaşımızın sorunlarını çözüme kavuşturma niyetiyle adaylığımızı açıklıyoruz. Önceliğimiz de genç meslektaşlarımız olacaktır. Mesleğin ilk 5 yılında olan ve CMK sisteminde hizmet veren meslektaşımıza ücretsiz ofis hizmeti ile dileyen meslektaşlarımızın da kullanabileceği ortak alanlı ofis hizmeti sağlayacağız."

Avukatların ortak sorunları üzerinden çözümler üretmek amacıyla "Baro Diyalog Komisyonu" aracılığıyla yoğun mesai yürüteceklerini, mesleğe katkıda bulunan avukatların tecrübelerini genç kuşaklara aktarabilmeleri için "Meslekte İz Bırakanlar" buluşmaları düzenleyeceklerini aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:

"Baro web sayfamızı oluşturup, meslektaşlarımızın şifreleriyle girerek pek çok hizmeti web sitesi üzerinden alabileceği bir hale getireceğiz. Mobil uygulama ile meslektaşlarımızın baro binalarına gitmeksizin her tür evraka ulaşımını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın e-imza ile baroya başvuru yapabilmelerine, yine aynı yolla bazı belgeleri baroya gelmelerine gerek kalmadan alabilmelerini sağlayacağız. Kullanımın yaygınlaşması ve ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla hem akıllı telefon uygulamasını hem de web kullanımını en üst seviyeye çıkaracağız. Yapay zeka ve teknoloji baroda olacak."