Avukat Gökalp, korona virüsünün işçi ve işverenlere etkisini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukat Gökalp, korona virüsünün işçi ve işverenlere etkisini anlattı - Son Dakika

Avukat Gökalp, korona virüsünün işçi ve işverenlere etkisini anlattı

6 saat önce

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan tedbirler kapsamında işçi ve işverenin yasal hakları ve izlemesi gereken belli başlı adımları anlattı.

Avukat Gökalp, korona virüsünün işçi ve işverenlere etkisini anlattı, System.String[]

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, korona virüs nedeniyle ortaya çıkan tedbirler kapsamında işçi ve işverenin yasal hakları ve izlemesi gereken belli başlı adımları anlattı.


Evde Çalışma Sistemi İş Kanunu'ndaki yeri ile ilgili önemli bilgiler veren Gökalp, iş kanununda böyle bir düzenlemenin yer olmadığını, ancak "uzaktan çalışma düzenlemesi yer aldığından genellikle evde çalışma olarak anılmaktadır" dedi.


"Uzaktan çalışma işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir" diyen Gökalp, korona virüsü nedeniyle çalışmanın uzaktan çalışma olarak sürdürülebilmesi için tarafların karşılıklı rızasının bulunması gerektiğine dikkat çekti. Gökalp, "Bu konuda bir ek sözleşme yapılarak yeni çalışma sisteminin tüm ayrıntılarıyla belirtilmesi ve işçinin de bu durumu yazılı olarak onaylaması gerekmektedir. Aksi halde bu durum çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliği taşıyacaktır. Korona salgını kapsamında uzaktan çalışmaya elverişli işler bakımından evde çalışma yapılması mümkündür. Ancak uzaktan çalışmaya elverişli olmayan örneğin, fiilen iş yerinde çalışma gerektiren işlerde ise izin müessesesi uygulanmalıdır" dedi.


İşveren işçiyi ücretsiz izine çıkarabilir mi sorusuna da yanıtlayan Gökalp, virüs sebebiyle işçinin de ücretsiz izin talep edebileceğini, işverenin de işçiyi ücretsiz izne çıkartmak isteyebileceğini söyledi. Korona Virüsü Nedeniyle Karantinaya Alınan Bir Bölgede Kalan İşçi veya İşverenin İş Kanunu kapsamındaki haklara da değinen Gökalp, "İş Kanunu 24/III'e göre, işçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşveren açısından ise İş Kanunu 25/III'e göre, işçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Ayrıca, İş Kanunu 24/I-b'ye göre İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir" diye konuştu. - MERSİN

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:44 Kaynak: İHA

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