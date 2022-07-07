Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı - Son Dakika
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Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı

07.07.2022 00:05
Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı

Diyarbakır'da avukat Türkan Gülistan Tekin ve velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı.

Diyarbakır'da avukat Türkan Gülistan Tekin ve velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Avukat Türkan Gülistan Tekin ve velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan, Mart ayında avukat Tekin, velayeti kendisinde olan ve mahkeme kararı gereği gün içerisinde babası tarafından görmesine yönelik karar bulunan 2,5 yaşındaki kızı B.D.G.'nin babası tarafından evden götürüldüğü ve 1 aydır kendisinden haber alamadığını iddia etmişti. Koca F.G., sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşine sopa ile saldırı girişiminde bulunmuştu. Avukat Tekin, KADES uygulamasıyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, Tekin'in şikayeti üzerine F.G., gözaltına alarak karakola götürülmüştü. Taraflar, birbirinden şikayetçi olmayacak şekilde ifade verdikten sonra polis ekipleri, çocuğu babadan alarak anne Tekin'e teslim etmişti. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Gülistan ve kızı boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı - Son Dakika
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