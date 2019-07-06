Son Dakika Haberleri: Avukat Hakları Merkezi kurulacak
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Avukat Hakları Merkezi kurulacak

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde Avukat Hakları Merkezi kuracaklarını söyledi.

Avukat Hakları Merkezi kurulacak, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde Avukat Hakları Merkezi kuracaklarını söyledi.

Baro Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde mevcut kurulmuş sistemlerin devam edeceğini belirterek "Öncelikle Avukat Hakları Merkezi kuracağız. Avukat arkadaşlarımızın sorunlarının çözüm bulacak takip edecek bir merkez olacak. Bir avukat arkadaşımız bir noktada sorun yaşadığı zaman bunun takipçisi bizler olacağız. Yönetimle bu konuyu tartışıyoruz. Bunu da bu adli tatil sürecinde yapıp bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
Düzce, Güncel
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