Avukat Hakları Merkezi kurulacak
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde Avukat Hakları Merkezi kuracaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde Avukat Hakları Merkezi kuracaklarını söyledi.
Baro Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Barosu bünyesinde mevcut kurulmuş sistemlerin devam edeceğini belirterek "Öncelikle Avukat Hakları Merkezi kuracağız. Avukat arkadaşlarımızın sorunlarının çözüm bulacak takip edecek bir merkez olacak. Bir avukat arkadaşımız bir noktada sorun yaşadığı zaman bunun takipçisi bizler olacağız. Yönetimle bu konuyu tartışıyoruz. Bunu da bu adli tatil sürecinde yapıp bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi. - DÜZCE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar fırtına gibi esiyor!
CHP'li Gürsel Tekin fotoğraf paylaştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulundu
Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı
Beach fiyatları tatilcinin cebini yakıyor! Giriş ücretleri bin liraya kadar çıkıyor