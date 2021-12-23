AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK - Son Dakika

? KADIKÖY'de geçtiğimiz Haziran ayında rezidansın beşinci katından atlayarak hayatını kaybeden Avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun (39) ölümüne ilişkin takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Alioğlu'nun intihar etmeden önce MS hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü ve ailesine veda notu bıraktığı da belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun Kadıköy'de 23 Haziran 2021'de rezidansın beşinci katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık ölümün intihar sonucu gerçekleştiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi.

HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEMEDİĞİNE DAİR AİLESİNE NOT BIRAKTI

Takipsizlik kararında maktul Hüseyin Ersan Alioğlu'nun MS hastalığı nedeniyle olaydan bir süre önce tedavi görmeye başladığı, tedavi sürecinde psikolojik olarak etkilendiği ve yine hastalığıyla ilgili notlar almaya başladığı belirtildi. Takipsizlik kararında Avukat Alioğlu'nun olay sabahı hastalığıyla artık mücadele edemediğine dair ailesine veda notu bırakmasının ardından teras balkonundan atlamak suretiyle intihar ettiği kaydedildi. Savcılık, maktul Alioğlu'nun veda mektubundaki yazıların maktulün elinden çıkma olduğunun da tespit edildiğini takipsizlik kararında vurguladı. Savcılık bu nedenlerle soruşturmayı gerektirir herhangi bir suç veya sun unsurunun bulunmadığına kanaat getirerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.