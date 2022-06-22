Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti - Son Dakika
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Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti

22.06.2022 10:39

Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti Mahkeme market sahibini haklı buldu, cezayı iptal etti İzmir'de, iddialara göre gündüz saatlerinde bir marketten alkollü içecek satın alan ve içecekleri emaneten markete bırakan taksici, saat 22.

Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti

Mahkeme market sahibini haklı buldu, cezayı iptal etti

İZMİR - İzmir'de, iddialara göre gündüz saatlerinde bir marketten alkollü içecek satın alan ve içecekleri emaneten markete bırakan taksici, saat 22.00'den sonra içecekleri almak isterken polise yakalandı. Polis ekipleri, market sahibine saat 22.00'den sonra alkol satışı yapıldığını öne sürerek 63 bin liraya ceza keserken, kesilen ceza güvenlik kamera olmadığı gerekçesiyle avukat tarafından yapılan başvuru üzerine iptal edildi.

Olay, 5 Temmuz 2020 tarihinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İzmir'de yaşayan taksici Taha S., iddiaya göre gündüz saatlerinde geldiği marketten alkollü içecek satın aldı. Ödeme yaptıktan sonra gelen bir telefon aramasıyla acil işe gitmesi gereken Taha S., 'Bir kaç saat içinde geleceğim' diyerek poşeti markette bırakıp ayrıldı. Taha S. işten geç döndüğü için poşeti saat 22.00'den sonra gelip alabildi. Elindeki poşetle evine doğru giden Taha S.'yi yolda polis ekipleri durdurdu. Alkollü içecekleri gündüz satın aldığını anlatan Taha S., acil işi çıktığı poşeti marketten geç saatte alabildiğini söyledi. Taha S.'yi dinlemeyen polis ekipleri dükkan sahibi S.K.'ye gece alkollü içecek satışı yaptığı iddiasıyla 63 bin 815 lira idari para cezası kesti.

'Kamera kaydı yok' diyerek cezaya itiraz etti

Market sahibi S.K., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Geçkil, 'Saat 22.00'den sonra alkol satışı yapıldığına dair kamera kaydı yok' diyerek cezanın iptal edilmesini istedi. Mahkemede, polisler tarafından tutulan idari para cezası tutanağının tek başına delil teşkil etmediği, tutanakta satışı yapan market sahibinin imzasının bulunmadığı, müşteri Taha S.'nin tutanak içeriğini doğrulamadığı ve satış yapıldığına dair güvenlik kamera kaydının olmadığı belirtildi. Bu nedenle Şenay Geçkil'in itirazı haklı bulunarak para cezası iptal edildi.

"Tutanak tek başına delil teşkil etmez"

Avukat Şenay Geçkil, "Müvekkilim yasaklı saatlerde satış yapıldığından bahisle kendisine kolluk tarafından tutanak tutulduğunu ve kendisine ceza kesildiğini söyledi. Müştekimiz de tıpkı satışını yaptığı müşterisi gibi satışı gündüz saatlerinde yaptığını; ancak müşterinin poşeti yasak saatlerinden sonra teslim aldığını söyledi. Biz de yaptığımız araştırma ve incelemelerimiz sonucunda, Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunduk. Mahkeme tarafından yapılan araştırma ve değerlendirmede, polisler tarafından tutulan idari para cezası tutanağının tek başına delil teşkil etmediği, tutanakta satış yapan market sahibinin imzasının bulunmadığı, müşteri Taha S.'nin tutanak içeriğini doğrulamadığı ve satış yapıldığına dair güvenlik kamera kaydının olmadığı gerekçesiyle ceza kararı iptal edildi" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat 'kamera kaydı yok' dedi, mahkeme alkol cezasını iptal etti - Son Dakika
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