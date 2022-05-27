Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

27.05.2022 18:21

Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun'da bir avukatın yanında katip olarak çalışan genç, uyuşturucu ticaretinden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir avukatın yanında katip olarak çalışan genç, uyuşturucu ticaretinden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ileri sürülen 24 yaşındaki M.G.S.'yi takibe aldı. Narkotik polisi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir aracın bagajında yaptıkları aramada 2 bin 786 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve bir 'avukatın yanında katip olarak çalıştığını' söyleyen 24 yaşındaki M.G.S. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kimseye uyuşturucu satmadığını ve ele geçen uyuşturucuları içmek için bulundurduğunu iddia etti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat katibi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika


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