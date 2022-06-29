Avukat katılmayınca duruşma ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avukat katılmayınca duruşma ertelendi

29.06.2022 16:39
Avukat katılmayınca duruşma ertelendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili altıncı duruşma yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili altıncı duruşma yapıldı. Katil zanlısının avukatı mazeret bildirip duruşmaya katılmayınca, mahkeme 27 Temmuz tarihine ertelendi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı. Olayla ilgili kararın verilmesi beklenen 6'ncı duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fatih Ö. ile tutuksuz sanık Efe Ö.'nün katıldığı duruşmada taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Sanıkların avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine mahkeme 27 Temmuz tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Ö.'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö.'nün ise adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan - İHA)

YORUMLAR
500
Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Bodrum Sanat Fuarı açıldı Bodrum Sanat Fuarı açıldı
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat katılmayınca duruşma ertelendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Avukat katılmayınca duruşma ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement