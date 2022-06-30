Avukat katılmayınca duruşma ertelendi - Son Dakika
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Avukat katılmayınca duruşma ertelendi

30.06.2022 00:59
Avukat katılmayınca duruşma ertelendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili altıncı duruşma yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili altıncı duruşma yapıldı. Katil zanlısının avukatı mazeret bildirip duruşmaya katılmayınca, mahkeme 27 Temmuz tarihine ertelendi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili kararın verilmesi beklenen 6'ncı duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fatih Ö. ile tutuksuz sanık Efe Ö.'nün katıldığı duruşmada taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ile şehit polisin meslektaşları katıldı.

Sanıkların avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine mahkeme 27 Temmuz tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Ö.'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö.'nün ise adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat katılmayınca duruşma ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat katılmayınca duruşma ertelendi - Son Dakika
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