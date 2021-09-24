Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü - Son Dakika

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir mahkeme binası, silahlı saldırıya sahne oldu. Hint polisinden yapılan açıklamaya göre Rohini'de avukat kılığına giren silahlı kişiler, duruşma sırasında ülkenin ünlü gangsteri Jitender Gogi'yi ateş açarak öldürdü.

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, Gogi'ye yapılan saldırının "çete savaşının sonucu" olduğunu belirterek saldırganların güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

RAKİP ÇETENİN ADAMLARI ÖLDÜRDÜ

Adı açıklanmayan üst düzey bir polis memuru, "Rakip çeteden iki kişi duruşma salonunda Jitender Gogi'ye ateş açtı. Orada bulunan polis hızla müdahale etti ve iki saldırganı öldürdü. Gogi dahil toplam üç ölü var" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERDE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Hindistan medyasında yer alan görüntülere göre adliye binasındaki silahlı saldırı paniğe neden olurken, silah sesleri duyuluyor.