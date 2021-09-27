Üye Girişi
Avukat Koçoğlu: "Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış" - Son Dakika

Avukat Koçoğlu: "Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış"

27.09.2021 21:14
Avukat Koçoğlu:

Muğla'da 1 yıl önce erkek arkadaşı tarafından öldürüldükten sonra varile konulup yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in davası ertelendi.

Muğla'da 1 yıl önce erkek arkadaşı tarafından öldürüldükten sonra varile konulup yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in davası ertelendi. Pınar Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin'in henüz hayattayken yakıldığını belirtti.

Pınar Gültekin cinayeti davasının 6'ncı duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Pınar Gütekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin, haklarında suç delillerini gizlemekten iddianame hazırlanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karügün katıldı. Duruşmada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi sanık olarak dinlendi. 4 sanığın ifadelerinin ardından çapraz sorgulama yapıldı. SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılan sanık Cemal Metin Avcı, olayların bu şekilde gelişmesinden pişman olduğunu öne sürdü.

Sanıkların ifade ve çapraz sorgulamalarının ardından mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi. Açıklanan ara kararda İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu ve ABD'ye cep telefonu Icloud için yazılan müzekkereye cevap geldiği belirtilerek, cevabın incelenmesi için için duruşmanın 1 Kasım tarihine ertelendiği belirtildi. Mahkeme Cemal Metin Avcı'nun tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, "Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı. Ona ilk gün yardım eden Mertcan Avcı, fakat daha sonraki süreçte ayın 20'sinde suç delillerini gizleyen kişi ise bugün yargılanan 4 sanık. Bunlar Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi. Biz sanıkların hepsinin ayrı ayrı tutuklanmasını istedik. Fakat mahkeme tutuklama taleplerimizi bu aşamada reddetti. Sanıkların avukatları meslektaşlarımız sanıkların duruşmalara katılmamalarını istediler. Mahkeme bunu reddetti. Dosya ilerliyor. Esasen beklenen bir müzekkere vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün itibari ile mahkeme başkanı bu müzekkereye cevabın geldiğini söyledi. Onlar da inceleyememişler. Biz duruşma öncesi aldık ama baktığınız zaman sadece üst yazı var Türkçe olarak. Diyor ki, 'Adalet Bakanlığının görüşmesi neticesinde Amerika'dan gelen cevabi yazı bu şekildedir' diyor. 'Amerika'ya bir takım evraklar gönderilmiştir. Başka bir talebiniz var ise değerlendirelim' diyor. Ama ne geldi ne gitti mahkeme dahi bilmiyor bunu. Çünkü onlar da daha evrakları açıp bakamamışlar" dedi.

Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin'in henüz hayattayken yakıldığını belirten Avukat Koçoğlu, "Bugüne kadar raporlar iki şekildeydi. Hep veya diyordu. Yani boğma veya yakma diyordu. Fakat son gelen raporda veya ibaresi 've'ye dönmüş. Burada Pınar Gültekin'in katledilmesi sadece boğma değil, boğma ve aynı zamanda yakma. Yani aslında Pınar Gültekin öldürüldüğü zaman hayattaymış. Bununla ilgili de sanık müdafilerinin bir takım itirazları oldu. Bu rapor çok uygun değil, yeni rapor alınsın diye. Mahkeme de bunu reddetti" dedi. - MUĞLA

Avukat Koçoğlu: Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış
Avukat Koçoğlu: Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış
Avukat Koçoğlu: Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış
Avukat Koçoğlu: Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış
Avukat Koçoğlu: Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Mahkeme, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Koçoğlu: 'Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı 20:53 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19:43 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Gezi'nin bir başka versiyonu Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt 19:16 Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 19:15 Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar 18:57 CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla 18:54 Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla
Okula alışamayıp annesini isteyen öğrenciye sınıf öğretmeninden tepki çeken sözler: Terbiyesiz, ağla, ağla 17:42 Okula alışamayıp annesini isteyen öğrenciye sınıf öğretmeninden tepki çeken sözler: Terbiyesiz, ağla, ağla Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar 17:29 Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada         
19:34
Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz         
19:16
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı         
18:54
İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı         
18:24
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı         
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar         
11:13
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 21:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Avukat Koçoğlu: "Pınar Gültekin yakılırken hayattaymış" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement