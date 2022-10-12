AVUKAT KÜÇÜKOSMANOĞLU ELEKTROŞOK CİHAZLARININ RUHSATA TABİ TUTULMASI LAZIM

KOCAELİ'de 1 yıl arayla öldürülen Hatice Senem ile Büşra Kabataş'ın elektroşok cihazıyla işkenceye maruz kaldığının belirlenmesi, aletin satışına ilişkin soruları gündeme getirdi. İnternetten 150 ile 500 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satılan elektroşok cihazlarıyla ilgili avukat Nazmi Küçükosmanoğlu, Sınırlandırılıp, ruhsata tabi tutulması lazım. Saldırı ve savunma amaçlı üretildiyse yasa kapsamında ele alınmalı. İnternet gibi yerlerde bu tür cihazların satışı yapılmamalı dedi.

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde 24 Eylül 2021'de öldürülen Hatice Senem'in (23) otopsi raporunda, elektroşok cihazı ile işkenceye maruz kaldığı belirlendi. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Mehmet Senem (29), 'eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek nitelikli insan öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu cinayetten 1 yıl sonra bu kez Gebze ilçesinde 8 Ekim'de lise öğrencisi Büşra Kabataş (15), Taner Yaylacı (29) tarafından evinde öldürüldü. Kabataş'ın otopsi raporunda ise boğulduğu, yakılmadan önce elektroşok cihazı ile işkenceye maruz kaldığı tespit edildi. Yaylacı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Taner Yaylacı, ifadesinde, elektroşok cihazını internet üzerinden aldığını söyledi.

'DENETİM OLMADAN KİMSEYE SATILMAMALI'

İnternetteki alışveriş siteleri üzerinden kolayca ve koşulsuz satılan elektroşok cihazlarının fiyatları, 150 ile 500 TL arasında değişiyor. Bu cihazların cop ve el feneri şekilde üretilip, internetten satışa sunulduğu görülüyor. Elektroşok cihaz satışının kontrol altına alınması gerektiğini belirten avukat Nazmi Küçükosmanoğlu ise Sınırlandırılıp, ruhsata tabi tutulması lazım. Saldırı ve savunma amaçlı üretildiyse yasa kapsamında ele alınmalı. İnternet gibi yerlerde bu tür cihazların satışı yapılmamalı. Bu cihazların da özüne baktığımızda savunma veya saldırı amaçlı üretildiği ve kullanıldığı belli. Bizim bunları tamamen sınırlamamız lazım. Piyasada ya da internette veya herhangi bir yerde ruhsat haricinde devletin bilgisi ve denetimi olmadan kimseye satılmaması gerekir dedi.

'SALDIRI- SAVUNMA AMAÇLI HER ALET KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR'

Elektroşok cihazının silah olduğunu anlatan Küçükosmanoğlu, Şöyle düşünün; sizin bir kalp piliniz var, bu şok cihazının uygulanması durumunda ölürsünüz çünkü size aşırı bir elektrik yüklenir. Bunu uyguladığınız anda, ölüm meydana gelir. Bu olay da silahla adam öldürmedir. Yasa aslında buna uygun. Yasada sayılmamış. Yasanın geneline baktığınızda bu yoruma ulaşabilirsiniz. Saldırı ve savunma amaçlı kullanılan her türlü alet, kanun kapsamında değerlendirilir. Ruhsat ve sicile tabidir. Bunun mutlaka devletin gözetimi ve denetimi altında kişilere satılmalıdır. Bana sorarsanız; bu tip silahların satılmaması lazım. Bu tip silahların satılması piyasadaki kontrolsüzlüğü ve gücü ortaya çıkarır. Bu cihazı alan kişinin savunma mı yoksa saldırı amaçlı mı kullandığını denetleme şansımız yok diye konuştu. (DHA)