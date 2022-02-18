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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı

18.02.2022 17:07

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı Gözaltına alınan Duhan G. adliyeye sevk edildi Geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı

Gözaltına alınan Duhan G. adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlı, Dulhan G., adliyeye sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
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