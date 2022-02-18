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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18.02.2022 19:52
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin adliyeye sevk edilen Duhan G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin adliyeye sevk edilen Duhan G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli Duhan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Melike İnal/ İHA)

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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