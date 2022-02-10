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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı

10.02.2022 23:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SECCAD YEŞİL TUTUKLANDI

Önceki gün Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli Mehmet A, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine gönderildi. Savcılık, Seccad Yeşil'nin tutuklanmasını, Mehmet A'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı
Seccad Yeşil

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı - Son Dakika
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