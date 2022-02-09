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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı getirildi - Son Dakika

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı getirildi

09.02.2022 20:11

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, İstanbul'a getirildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, İstanbul'a getirildi.

Soruşturma kapsamında aranan Seccad Y'nin Bursa'da olduğunu belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan operasyonla Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, sorgusu yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanırken 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastanede karantina süreci devam ediyor.

Cinayette kullanıldığı belirlenen silah ise Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda dedektör yardımıyla yapılan aramalar sonucunda bulunmuştu.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı getirildi
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı getirildi

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Bursa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan zanlı getirildi - Son Dakika
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