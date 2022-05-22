Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari sanık Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari sanık Esenyurt'ta yakalandı

22.05.2022 17:13
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari sanık Esenyurt'ta yakalandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan firari sanık gözaltına alındı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan firari sanık gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanık Serkan D'nin yerini belirledi.
Esenyurt'ta gözaltına alınan sanık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serkan D'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Olayın geçmişi
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.
Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açmıştı.
Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari sanık Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari sanık Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
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