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Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

31.01.2022 11:03
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlının gözaltındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Yeşilköy, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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