Avukat Mehmet Daimagüler Alman hükumetinin Antiziganizm sorumlusu oldu - Son Dakika

Almanya'da avukatlık yapan Mehmet Daimagüler hükümetin Antiziganizm (Çingene karşıtlığı) sorumlusu oldu.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda hükümetin ilk kez Antiziganizm konusunda sorumlu ataması kararı alındığı ve bu ismin Mehmet Daimagüler olduğu ifade edildi.

Daimagüler, federal hükümetin Çingene karşıtlığına karşı tedbirlerinin koordinasyonunu yapacak, bu konudaki şikayetleri ve uygulamaları takip edecek.

Mehmet Daimagüler, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından biri olarak görev yapmıştı.