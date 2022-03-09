Avukat Mehmet Daimagüler Alman hükumetinin Antiziganizm sorumlusu oldu - Son Dakika
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Avukat Mehmet Daimagüler Alman hükumetinin Antiziganizm sorumlusu oldu

09.03.2022 17:37
Avukat Mehmet Daimagüler Alman hükumetinin Antiziganizm sorumlusu oldu

Almanya'da avukatlık yapan Mehmet Daimagüler hükümetin Antiziganizm (Çingene karşıtlığı) sorumlusu oldu.

Almanya'da avukatlık yapan Mehmet Daimagüler hükümetin Antiziganizm (Çingene karşıtlığı) sorumlusu oldu.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda hükümetin ilk kez Antiziganizm konusunda sorumlu ataması kararı alındığı ve bu ismin Mehmet Daimagüler olduğu ifade edildi.

Daimagüler, federal hükümetin Çingene karşıtlığına karşı tedbirlerinin koordinasyonunu yapacak, bu konudaki şikayetleri ve uygulamaları takip edecek.

Mehmet Daimagüler, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bomba saldırılarında bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından biri olarak görev yapmıştı.

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Çingene, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avukat Mehmet Daimagüler Alman hükumetinin Antiziganizm sorumlusu oldu - Son Dakika


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