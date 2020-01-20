Avukat, meslektaşını silahla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avukat, meslektaşını silahla yaraladı - Son Dakika

Avukat, meslektaşını silahla yaraladı

6 saat önce

Kağıthane ilçesinde bir avukat, tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı.

Kağıthane ilçesinde bir avukat, tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı.

Sultan Selim Caddesi Lalegül Sokağı'ndaki iş merkezinde bulunan hukuk bürosunda çalışan iki avukat arasında iddiaya göre, alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda U.S.B, yanındaki silahla Serdar B'ye ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Serdar B'yi hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı olaydan sonra gözaltına alındı.

Avukat, meslektaşını silahla yaraladı

Kağıthane, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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