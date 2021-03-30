Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

30.03.2021 15:24
Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı, System.String[]

Eski hakim ve avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'a bir sosyal medya paylaşım sitesinde söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından hakim karşısına çıktı.

Eski hakim ve avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'a bir sosyal medya paylaşım sitesinde söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından hakim karşısına çıktı. Avukat Karadağ duruşmada yaptığı savunmasında beraatını istedi. Mahkeme ara kararında müşteki Fidan'ın beyanının alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Ankara Barosu avukatlarından eski hakim Mustafa Karadağ, bir sosyal medya sitesinde söylediği sözler nedeniyle Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Mustafa Karadağ ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mustafa Karadağ savunmasında, açıklamalarının tamamen düşünce ve ifade özgürlüğünden ibaret olduğunu söyleyerek "Söylediğim sözlerin İrfan Fidan'a nasıl bir etkisi olmuştur. İddianamede bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararından bahsedilmiştir, savcıların görevi gereği açıklama yapamayacağına dairdir, adliyenin Başsavcılığın basın sözcülüğü birimi bulunmaktadır. Söylediklerime cevaben basın sözcülüğü açıklama yapabilirdi" dedi.

İrfan Fidan'ın ifadesine başvurulmadığını da söyleyen Karadağ "Soruşturma aşamasında toplanmasını istediğimiz deliller toplanmamış, belirttiğimiz tanıklar dinlenmemiştir. Sözlerimde İrfan Fidan'ın adı geçmemektedir. Söylenen sözlerin herhangi birinde hakaret unsuru yoktur, iftira ile ilgili olarak şikayetçi hakkında açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır. Aksine şikayetçi hızlı bir şekilde yükselmiştir. Açıkladığım nedenlerle hakkımda derhal beraat karar verilmesine, aksi halde Adalet Bakanı, Ahmet Davutoğlu, İstanbul Baro başkanı Mehmet Durakoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi üyesi, müşteki İrfan Fidan'ın beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Youtube isimli sosyal medya paylaşım sitesinde 'bidebunu izle' isimli kanalda ve aynı isimli Twitter Hesabında 9 Aralık 2019 tarihinde canlı yayınlanan programda şüphelinin yaptığı açıklamaların incelendiği aktarıldı. Yargıçlar Sendikası Başkanı iken hakimlik mesleğinden emekliye ayrılan ve Ankara Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaya devam eden Mustafa Karadağ'ın açıklamalarında " Pelikan grubu temsilcisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının odasının yanında odası var. Böyle dedikodular dolanıyor biz biliyoruz bunu. O kata bizim çıkmamız yasak ama. O kişi bir avukat, yargı çevrelerinin de yakından tanıdığı bir avukat. Pelikan grubunun avukatı gölge başsavcı olarak çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor ve eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun oluru olmadan İstanbul Başsavcısı hiçbir şey yapmıyor. Bu şaibeyi Türk yargısı artık içinden atmak zorunda. Bunu atmadığı sürece hukuk işlemez" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Mustafa Karadağ olaya ilişkin verdiği savunmasında Pelikan grubu olarak adlandırılan grubun kimlerden oluştuğunu bilmediğini daha önce Başbakan olarak görev yapan Ahmet Davutoğlu ile Adalet Bakanı'nın bu grubun varlığından söz ettiğini söyleyerek "Pelikan grubunun yargıya müdahalesi konusu sosyal medyada konuşuluyor. Başsavcılık katında keşif yapılsın ve son 6 aylık kamera kayıtlarının tespiti ile özel kalemde bulunan ziyaretçi kayıtlarının araştırılmasını istiyorum ancak ondan sonra somut bir savunmada bulunabilirim" şeklinde ifade verdi.

İddianamede Karadağ'ın savunmasında somut hiçbir bilgi ve belge sunmadığı aktarılarak "Söylemlerini sosyal medya ve internet ortamında dolaşan itibarsızlaştırma amaçlı gerçek dışı söylentilere dayandırdığı açıklandı. Mustafa Karadağ'ın 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, 'iftira' suçundan ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Anayasa Mahkemesi, Mustafa Karadağ, Hakaret, Karadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:18
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi         
15:59
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı         
15:56
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na "randevu" tepkisi: Amaç ziyaret değil, PR çalışması         
15:04
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz         
14:49
Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti         
14:39
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
İETT'nin ihalesi sonuçlandı: 3 bin otobüs 16 milyon liraya sarıya boyanacak İETT'nin ihalesi sonuçlandı: 3 bin otobüs 16 milyon liraya sarıya boyanacak         
13:06
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 16:54:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan'a 'hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei