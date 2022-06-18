Kastamonu Barosu avukatlarından Mustafa Sezer, rahatsızlığı sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Buradaki tedavisinin ardından Avukat Mustafa Sezer, Ankara'da daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Ankara'da hastanede tedavi gördüğü sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Avukat Mustafa Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Mustafa Sezer, Kalp Krizi, Kastamonu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avukat Mustafa Sezer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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