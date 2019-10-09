Avukat Rahşan Külünk AK Parti Erzincan kadın kolları başkanlığına atandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Erzincan Kadın Kolları Başkanlığına Avukat Rahşan Külünk getirildi.



Erzincan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay'ın yerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Avukat Rahşan Külünk atandı. Rahşan Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından Erzincan Kadın Kolları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bu hususta şahsıma göstermiş oldukları teveccüh gereği öncelikle Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam ve tüm başkan yardımcılarına, Milletvekillerimiz Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'a, İl Başkanımız Mehmet Cavit Şireci 'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.



Gülseren Narbay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:



"21 Kasım 2017 tarihinden itibaren gururla ve onurla yürüttüğüm Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı görevimi, Sakarya'ya taşınmamız nedeniyle yerime atanan arkadaşım Rahşan Külünk'e a devretmiş bulunuyorum. Bayrağı devralan yol arkadaşıma hayırlı olsun diyor, üstlendiği yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu kutlu davada Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaktan, onunla aynı yolda yürüyor olmaktan ayrıca onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kutlu davamızın öncülerinden, kutlu liderimizin yol arkadaşı son Başbakanımız Binali Yıldırım ve eşi Semiha Hanımefendi'nin göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım. İki yıllık zorlu süreçte birlikte çalıştığımız, Erzincan teşkilatımızın değerli İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci' ye, her zaman desteğini hissettiğim 21, 23, 24 ve 26. dönem Milletvekilimiz Sabahattin Karakelle'ye ve aynı dönem Milletvekilimiz Serkan Bayram'a, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum, babacan tavrıyla teşkilatın ve Erzincan'ın gönlünde taht kuran son dönem Erzincan Milletvekilimiz Süleyman Karaman ve yine aynı şekilde birlikte çalıştığım son dönem Erzincan Milletvekilimiz Burhan Çakır'a, Merkez İlçe Başkanımız Ferhat Bulut'a ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser'e yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eder saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım. Aynı davaya hizmet eden teşkilatımızın tüm yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları büyük çaba ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kadın Kollarımızın tüm fedakar hanımları İki yıl boyunca ailelerinizden evlerinizden fedakarlık yaparak gece gündüz demeden, zaman mefhumu muhasebesi yapmadan, davamız adına, davamızın gerektirdiği düstur çerçevesinde özverili çaba ve hizmetlerinizden ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" - ERZİNCAN