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Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor - Son Dakika

Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:40

Isparta'da 2 kişi tarafından bayılana kadar dövülen fenomen Ayhan Koç'tan haber alınamıyor. Aile, son olarak yolda baygın şekilde yatan Koç için kayıp başvurusunda bulundu.

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, gece saatlerinde Isparta'daki bir eğlence merkezi önünde çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 2 erkek tarafından dakikalarca darbedilen Koç, baygınlık geçirdi. Koç'tan 24 saattir haber alamayan ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu.

HAREKETSİZ HALDE GÖRÜNTÜLENDİ

Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Koç, bir süre sonra olay yerinden götürüldü. Olay, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Darbedilen Koç'un son olarak refüjde yüz üstü yatarak, hareketsiz halde durduğu anlar kameraya yansıdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Koç ve ailesinin avukatı olduğunu belirten Şahin Polat, fenomenden 24 saattir haber alamadıklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Polat, "Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk" dedi.

Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayılana kadar dövüldü
Kaynak: İHA

Ayhan Koç, Isparta, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
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