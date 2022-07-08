Avukat Servet Bakırtaş Cinayetinin Şüphelisi Tutuklandı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Avukat Servet Bakırtaş'ı İstanbul'daki ofisinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Türkoğlu, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.

İddiaya göre; yaraladığı bir kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi gerekçesiyle dün avukat Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde, kendisine dava açan 71 yaşındaki Öznur Tufan'ı da iş yerinde öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Türkoğlu, bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.

"ÖNCE ONLARI SONRA KENDİMİ ÖLDĞRECEKTİM"

Edinilen bilgiye göre şüpheli Türkoğlu, savcılıktaki ifadesinde, kendisiyle aynı yerde esnaflık yapan Burak O. isimli kişi ile tartışma yaşadığını, bu tartışma sonucunda Burak O.'yu tabancayla yaraladığını ve bu yüzden cezaevine girdiğini anlattı. Türkoğlu, savcılıktaki ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Tahliye olduktan sonra düzenli bir iş kuramadım. Hakkımda avukat Servet Bakırtaş tarafından sürekli haciz işlemleri yapıldı. Benden istedikleri tazminat 900 bin lira civarıydı. Yapacak iş bulamadım. Herhangi bir gelirimin olmaması nedeniyle bunaldım. Kendimi öldürmek amacıyla silah aldım. Amacım, kendimi öldürmekti. Ancak daha sonra bana yapılan şeyleri hazmedemedim. Karşıdaki insanların kötü olduğunu düşündüm. Önce onları, sonra kendimi öldürecektim.

"ÖLDÜRMEYE BİR SENE ÖNCE KARAR VERDİM"

Avukat Servet Bakırtaşı ve Burak O.'yu öldürmeye bir sene önce karar verdim. Bu kararımı bir türlü yerine getiremedim. En sonunda dün, evde bulunduğum sırada silahımı elime aldığımda yine önce kendimi öldürmeye karar verdim. Ancak tetiği çekemedim, bunun üzerine önce avukat Servet Bakırtaş'ı öldürmek amacıyla yanıma kılık kıyafet alarak silahla birlikte öğle saatlerinde evden çıktım. Yürüyerek kendisinin Bakırköy'deki bürosuna gittim. Büronun kendisine ait olduğunu düşündüm. Daha önceden araştırma yapmamıştım. Kapıyı çaldığımda avukat Servet Bakırtaş beni tanımadı. Ne için geldiğimi sorunca 'Üst kattan gönderdiler, avukatlık işim var' dediğimde beni içeri kabul etti. Daha sonra 'Ben Abdullah Türkoğlu, beni hatırladınız mı' deyip poşetin içindeki silahımın ağzına mermiyi vererek kendisine doğrulttuğumda ayağa kalkarak hamle yapınca rast gele iki el ateş ettim."

"OLAYLARA EN BAŞINDAN ONUN SEBEP OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli Türkoğlu, ifadesinin devamında, avukat Bakırtaş'ı öldürdükten sonra Büyükçekmece'ye gittiğini, Burak O.'nun teyzesi Öznur Tufan'ı görünce ona da tek el ateş ettiğini söyledi.

Katil zanlısı Abdullah Türkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Türkoğlu, hakimlikte de aynı ifadeleri tekrar ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR SORGUDA BULUNMAK ZOR, ZORUNLU MÜDAFİLİK DOLAYISIYLA BURADAYIM"

Şüphelinin avukatı ise "Böyle bir sorguda bulunmak zor. Zorunlu müdafilik dolayısıyla buradayım, meslektaşıma Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

TUTUTLANDI

Şüpheli Abdullah Türkoğlu, hakimlikteki ifadesinin ardından, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.