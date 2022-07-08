Avukat Servet Bakırtaş Cinayetinin Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avukat Servet Bakırtaş Cinayetinin Şüphelisi Tutuklandı

08.07.2022 02:52

Avukat Servet Bakırtaş'ı İstanbul’daki ofisinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Türkoğlu, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Avukat Servet Bakırtaş'ı İstanbul'daki ofisinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Türkoğlu, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.

İddiaya göre; yaraladığı bir kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi gerekçesiyle dün avukat Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde, kendisine dava açan 71 yaşındaki Öznur Tufan'ı da iş yerinde öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Türkoğlu, bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.

"ÖNCE ONLARI SONRA KENDİMİ ÖLDĞRECEKTİM"

Edinilen bilgiye göre şüpheli Türkoğlu, savcılıktaki ifadesinde, kendisiyle aynı yerde esnaflık yapan Burak O. isimli kişi ile tartışma yaşadığını, bu tartışma sonucunda Burak O.'yu tabancayla yaraladığını ve bu yüzden cezaevine girdiğini anlattı. Türkoğlu, savcılıktaki ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Tahliye olduktan sonra düzenli bir iş kuramadım. Hakkımda avukat Servet Bakırtaş tarafından sürekli haciz işlemleri yapıldı. Benden istedikleri tazminat 900 bin lira civarıydı. Yapacak iş bulamadım. Herhangi bir gelirimin olmaması nedeniyle bunaldım. Kendimi öldürmek amacıyla silah aldım. Amacım, kendimi öldürmekti. Ancak daha sonra bana yapılan şeyleri hazmedemedim. Karşıdaki insanların kötü olduğunu düşündüm. Önce onları, sonra kendimi öldürecektim.

"ÖLDÜRMEYE BİR SENE ÖNCE KARAR VERDİM"

Avukat Servet Bakırtaşı ve Burak O.'yu öldürmeye bir sene önce karar verdim. Bu kararımı bir türlü yerine getiremedim. En sonunda dün, evde bulunduğum sırada silahımı elime aldığımda yine önce kendimi öldürmeye karar verdim. Ancak tetiği çekemedim, bunun üzerine önce avukat Servet Bakırtaş'ı öldürmek amacıyla yanıma kılık kıyafet alarak silahla birlikte öğle saatlerinde evden çıktım. Yürüyerek kendisinin Bakırköy'deki bürosuna gittim. Büronun kendisine ait olduğunu düşündüm. Daha önceden araştırma yapmamıştım. Kapıyı çaldığımda avukat Servet Bakırtaş beni tanımadı. Ne için geldiğimi sorunca 'Üst kattan gönderdiler, avukatlık işim var' dediğimde beni içeri kabul etti. Daha sonra 'Ben Abdullah Türkoğlu, beni hatırladınız mı' deyip poşetin içindeki silahımın ağzına mermiyi vererek kendisine doğrulttuğumda ayağa kalkarak hamle yapınca rast gele iki el ateş ettim."

"OLAYLARA EN BAŞINDAN ONUN SEBEP OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli Türkoğlu, ifadesinin devamında, avukat Bakırtaş'ı öldürdükten sonra Büyükçekmece'ye gittiğini, Burak O.'nun teyzesi Öznur Tufan'ı görünce ona da tek el ateş ettiğini söyledi.

Katil zanlısı Abdullah Türkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Türkoğlu, hakimlikte de aynı ifadeleri tekrar ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR SORGUDA BULUNMAK ZOR, ZORUNLU MÜDAFİLİK DOLAYISIYLA BURADAYIM"

Şüphelinin avukatı ise "Böyle bir sorguda bulunmak zor. Zorunlu müdafilik dolayısıyla buradayım, meslektaşıma Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

TUTUTLANDI

Şüpheli Abdullah Türkoğlu, hakimlikteki ifadesinin ardından, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Servet Bakırtaş Cinayetinin Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 02:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Avukat Servet Bakırtaş Cinayetinin Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement