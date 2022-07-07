Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine İzmirli avukatlardan tepki - Son Dakika
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Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine İzmirli avukatlardan tepki

07.07.2022 16:35
Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine İzmirli avukatlardan tepki

İzmir Barosu üyesi avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

İzmir Barosu üyesi avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

İzmir Adliyesi C kapısı önünde toplanan avukatlar adına konuşan Baro Başkanı Özkan Yücel, meslektaşlarının mesleki faaliyetleri nedeniyle saldırıya uğrayarak öldürülmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

Avukatlara yönelik şiddetin durdurulması, ötekileştirilmenin önüne geçilmesi için önlemlerin alınması gerektiğini yıllardır söylediklerini dile getiren Yücel, avukatların üvey evlat gibi görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Yücel hem ekonomik hem de fiziksel şiddete uğrayan avukatların bu şiddeti durdurmak için kararlı olduğunu söyleyerek avukatın ötekileştirilmesi ve yok sayılması halinde her türlü demokratik hakkı kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Başımız sağ olmuyor artık" diyen Yücel, avukatın yurttaşın hak arama mücadelesinin temsilcisi, adaletin yerine gelmesinin garantisi olduğunu ve 81 baro ortak olarak haklarını almak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Açıklama sonrası avukatlar şiddete ve ölümlere tepki göstermek için adliye ek binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine İzmirli avukatlardan tepki - Son Dakika

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