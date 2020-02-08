Avukat, şikayetçi olduğu dosyada isim yanlışlığı yapılınca sanık oldu - Son Dakika
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Avukat, şikayetçi olduğu dosyada isim yanlışlığı yapılınca sanık oldu

6 saat önce

Antalya'da bölgesel zayıflama için gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle bacaklarında yanık oluştuğu iddiasıyla şikayetçi olan avukat, açılan davada isim yanlışlığı nedeniyle sanık oldu.

Antalya'da bölgesel zayıflama için gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle bacaklarında yanık oluştuğu iddiasıyla şikayetçi olan avukat, açılan davada isim yanlışlığı nedeniyle sanık oldu.

Avukat Burcu Özen (25), yaklaşık 1,5 yıl önce bölgesel zayıflama için Muratpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezine başvurdu. Burada diyetisyen B.Ö. tarafından soğuk lipoliz uygulaması yapılan Özen, bacaklarında yanıklar oluştuğunu öne sürerek, diyetisyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

B.Ö. hakkında 13. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle yaralama" suçundan dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı da Özen'in şikayeti üzerine güzellik merkezinin bu işlemi yapmaya yetkisinin olmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine 18. Asliye Ceza Mahkemesinde de dava açıldı.

18. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianameyi okuyan Özen, diyetisyen B.Ö. yerine sanık olarak kendisinin gösterildiğini fark etti.

Özen, mahkeme kalemine durumu bildirmesine rağmen iki defa sanık olarak duruşmaya girdi.

Mahkeme heyeti Özen'in suçsuz olduğuna, avukatına da hazineden 3 bin 400 lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi. Ayrıca diyetisyen B.Ö. hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan yanlışlığa anlam veremediğini söyledi.

Bacaklarında kalıcı yanıklar olduğunu savunan Özen, "Bundan dolayı bir mağduriyetim vardı bir de savcılık beni mağdur etti. Şikayetçi olduğum dosyada sanık olarak yargılandım. Sürekli vekil avukat olarak girdiğim duruşma salonunda iki kez sanık olarak girmenin üzüntüsünü yaşadım." dedi.

Özen, yapılan isim yanlışlığına ilişkin de şikayette bulunacağını kaydetti.

Avukat, şikayetçi olduğu dosyada isim yanlışlığı yapılınca sanık oldu

Kilo Vermek, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:41 Kaynak: AA
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