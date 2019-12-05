Son Dakika Haberleri: Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı
Son Dakika 3. Sayfa Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı - Son Dakika

Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde, gittiği av dönüşü aracıyla sulama kanalına düşen Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.

Avukat Taşdelen'i arama çalışmaları başladı, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde, gittiği av dönüşü aracıyla sulama kanalına düşen Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmaları devam ediyor.


Ava gitmek için sabah saatlerinde evinden ayrılan Keşanlı genç Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında kaza yaparak aracı ile sulama kanalına düştü. Dün yapılan çalışmalar sonrasında su kanalındaki araç çıkarılmış ve Taşdelen'i arama çalışmaları başlamıştı. Havanın kararmasının ardından ise çalışmalara ara verilmişti.


Bugün sabahın erken saatlerinde tekrar çalışmalar başladı. Jandarma, dalgıç polisler AFAD ve bölgedeki avcıların da katılımıyla kanal boyunca yapılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken, şu an 16 kilometrelik kanal boyunca çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE

Taşdelen, İpsala, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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