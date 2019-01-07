Son Dakika Haberleri: Avukat ve 4 Çalışanı Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

Avukat ve 4 Çalışanı Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

40 dakika önce

Avukat ve 4 çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandıBURSA - Bursa'da çok sayıda vatandaştan 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve tefecilik yaptığı iddia edilen avukat H.K. ile 4 çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Avukat ve 4 çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

BURSA - Bursa'da çok sayıda vatandaştan 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve tefecilik yaptığı iddia edilen avukat H.K. ile 4 çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Barosuna kayıtlı avukat H.K'nin yanında çalışan 9 kişiyle birlikte vatandaştan tefecilik yoluyla 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği istihbaratını aldı. İhbarla birlikte harekete geçen ekipler H.K'nin avukatlık bürosu da dahil 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.K'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Avukat H.K. ile 4 çalışanı "tefecilik, ateşli silahla yaralama, yağma, haksız kazanç elde etme, tehdit, suç üstlenme" suçlarından tutuklandı. Şahıslardan 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:54 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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