Son Dakika Haberleri: Avukat ve Adliye Personelinin Sorunları Görüşüldü

Avukat ve Adliye Personelinin Sorunları Görüşüldü

1 saat önce

Kütahya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürleri Kütahya Baro Başkanı Avuka Ahmet Atam'ı ziyaret ettiler.

Avukat ve Adliye Personelinin Sorunları Görüşüldü, System.String[]
Kütahya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürleri Kütahya Baro Başkanı Avuka Ahmet Atam'ı ziyaret ettiler.

Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürleri Zeliha Yılmaz, Mehmet Düzenli, Mümin Aysu, Cavit Kocaçay, Ramazan Demir ve Recep Aydın Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam'ı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ali Sevören'inde hazır bulunduğu ziyarette gerek avukatların, gerekse adliye personelinin yaşadıkları sorunlar ve çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ahmet Atam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hukuk Mahkemeleri Kalem Müdürlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Kütahya, Ahmet Atam, Güncel
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