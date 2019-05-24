Son Dakika Haberleri: Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu (2)

Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu (2)

8 saat önce

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş., M.A., A.A., S.B., A.K., A.A., M.A.Ş., B.B. ve M.C., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu (2), System.String[]

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan  E.Ş., M.A., A.A., S.B., A.K., A.A., M.A.Ş., B.B. ve M.C., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:30 Kaynak: DHA
Afyon, Güncel
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