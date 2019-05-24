Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu (2)

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Afyonkarahisar 'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş., M.A., A.A., S.B., A.K., A.A., M.A.Ş., B.B. ve M.C., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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