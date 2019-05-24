Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu (2)
8 saat önce
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş., M.A., A.A., S.B., A.K., A.A., M.A.Ş., B.B. ve M.C., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:30 Kaynak: DHA
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da bazı resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş., M.A., A.A., S.B., A.K., A.A., M.A.Ş., B.B. ve M.C., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu