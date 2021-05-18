Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti - Son Dakika

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti

18.05.2021 15:54

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti Saldırıya uğrayan Avukat Cüneyt Bülent Şeker: "Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı" Bursalı...

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti

Saldırıya uğrayan Avukat Cüneyt Bülent Şeker:

"Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı"

BURSA - Bursalı avukat kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı cezaya tepki gösterdi.

Olayın geçmişi 2018 yılında Orhaneli ilçesinde haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker'i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen'e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı ceza sonra tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.

2018 yılında Orhaneli ilçesinin bir köyünde haciz işlemi yaptığımız esnada bize saldırıya uğradığını ifade eden Avukat Cüneyt Bülent Şeker, "Yapılan saldırıda yanağım ısırılarak parça koparıldı. Bir borçluysanız kapınıza avukat, icra memuru ve polis gelmesinde mafyamı gelsin, 2000 yılından önce mafya bu şekilde güçlendi. Alacak tahsili zayıf olunca mafya güçlenip zamanla büyümeye başladı. Buda hiç kimsenin isteyeceği ve tercih edeceği bir şey değil şiddet şiddeti doğurur. Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor. Biz mahkeme kararını uyguladık. Bize bir saldırı yapıldığı zaman yeterince ceza alınmadığını düşünüyoruz. Ben eski hakim eşiyim benim hakimi hanımın görev yaptığı yerde bana bir saldırı olmuş olsaydı. Saldıran insanlar tutuklanırdı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı. Hakim ve savcı meslektaşlarımız kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz. Bize yapılan saldırı avukata yapılan saldırı değil kamu düzenine yapılan bir saldırı, yapılan saldırıdan dolayı yanağımda iz kaldı" dedi.

Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti
Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti

İcra Memuru, Orhaneli, Saldırı, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat yanağından ısıran şahsın aldığı cezaya isyan etti - Son Dakika


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